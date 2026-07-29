Заправку по системе «чет-нечет» приостановят в Нижегородской области 1 августа

Действие правила приостановят на один день. Такое решение было принято в связи с тем, что на стыке июля и августа в календаре два нечетных числа — 31 июля и 1 августа. Таким образом, владельцы четных и нечетных номеров будут иметь равные возможности при необходимости заправки автомобиля.