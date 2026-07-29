В минспорта рассказали, где калининградцы могут позаниматься спортом бесплатно

«Сейчас есть такой очень интересный проект “Утренник на Балтике” — очень много активностей — сказала Ищенко. — На сайте администрации Калининград много анонсов. Пробежки, занятия в парках. Например, федерация баскетбола проводила занятия для всех желающих недавно. Надо следить за анонсами на госпабликах и такие проекты есть».