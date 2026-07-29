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В минспорта рассказали, где калининградцы могут позаниматься спортом бесплатно

Проект «Утренник на Балтике» собрал много активностей.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде есть немало возможностей для желающих заниматься спортом и не платить за это деньги. Об этом рассказала министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко во время прямого эфира ЦУР «ВКонтакте».

«Сейчас есть такой очень интересный проект “Утренник на Балтике” — очень много активностей — сказала Ищенко. — На сайте администрации Калининград много анонсов. Пробежки, занятия в парках. Например, федерация баскетбола проводила занятия для всех желающих недавно. Надо следить за анонсами на госпабликах и такие проекты есть».

Помимо этого, на стадионах «Балтика» и «Локомотив» (по запросу) можно заниматься бегом. По вечерам доступны для горожан и некоторые пришкольные беговые дорожки.

«На стадионе Ростех Арена есть большой спорт-парк», — напомнила министр.

В июле проект «Дворовый тренер» разворачивает свою работу сразу на нескольких калининградских площадках. «Клопс» публикует расписание занятий.

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