Дисконт на нефть в Новороссийске вырос из-за нестабильности в Черном море

Дисконт на российскую нефть Urals в порту Новороссийск (FOB) за неделю к 24 июля расширился с $25,5 до $26,6 за баррель, подсчитали в Центре ценовых индексов (ЦЦИ). Аналитики связывают увеличение с ростом страховых премий для перевозки через Черное море. Более высокие значения скидки в Новороссийске фиксировалась в феврале. Средняя экспортная стоимость Urals, по данным аналитиков, составляет $69,2 за баррель.
В агентстве Platts (входит в S&P Global) ранее фиксировали рост стоимости перевозки российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии в июле на 14,6%, так как владельцы танкеров повышают надбавки за риск. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК; обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана через Новороссийск) 19 и 20 июля заявлял об атаках на танкеры и приостанавливал погрузку нефти. О возобновлении отгрузок через КТК Минэнерго Казахстана сообщило 27 июля.
Подробнее — в материале «Ъ» «Сырье просит скидок».