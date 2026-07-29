Дисконт на нефть в Новороссийске вырос из-за нестабильности в Черном море

В агентстве Platts (входит в S&P Global) ранее фиксировали рост стоимости перевозки российской нефти из Новороссийска на западное побережье Индии в июле на 14,6%, так как владельцы танкеров повышают надбавки за риск. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК; обеспечивает 80% экспорта нефти из Казахстана через Новороссийск) 19 и 20 июля заявлял об атаках на танкеры и приостанавливал погрузку нефти. О возобновлении отгрузок через КТК Минэнерго Казахстана сообщило 27 июля.