Трансферты времени для сказочного единорога

Наибольшая нагрузка на женщину приходится на два периода: первый — 24−36 лет, когда рождаются и растут дети. Вторая волна женской сверхзанятости приходится ближе к шестидесяти. Женщина выходит на пенсию и полностью принадлежит внукам и дачному участку. Когда же прекрасная половина может потребить свои заслуженные трансферты времени? Увы, неумолимо — только после восьмидесяти лет, когда сил обслуживать семью уже просто не остается.