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Трансферты времени для сказочного единорога

В подъезд вместе со мной вошел мужчина средних лет, галантно придержал мне дверь. Спасибо ему: без его помощи мне пришлось бы ставить на асфальт две огромные сумки с продуктами.

Рыцарь-сосед тоже ехал с работы.

Мужчина сказал мне возле лифта: «Удивляюсь на вас, женщин. Какие у вас цепкие руки! Столько можете сразу утащить». Моя ж прелесть?

У него в неценких руках был один лишь смартфон, мужчины вообще с работы, как правило, едут налегке. Дома потом ложатся на диван, ждут, когда жена позовет ужинать. Никто с нее женских обязанностей не снимал.

Когда-то объясняли такое распределение домашних ролей бытовыми стереотипами. Исторически, дескать, так сложилось, что в доме хозяйственными делами занимается женщина. Я даже знаю одну семью, где муж мамонта добывает, а женщина варит из него наваристую похлебку.

Но женщина сегодня, как правило, работает наравне с мужем. А дома вкалывает одна. И называется это безвозмездное перераспределение человеко-часов внутри семьи красиво и даже немного фантастично: трансферты времени.

Уход за детьми, уроки с ними, приготовление пищи, уборка, мелкий неоплачиваемый домашний труд, который тащит, как правило, на себе женщина. Ученые подсчитали, что в возрасте от 20 до 80 лет женщины производят больше трансфертов времени, чем потребляют.

Наибольшая нагрузка на женщину приходится на два периода: первый — 24−36 лет, когда рождаются и растут дети. Вторая волна женской сверхзанятости приходится ближе к шестидесяти. Женщина выходит на пенсию и полностью принадлежит внукам и дачному участку. Когда же прекрасная половина может потребить свои заслуженные трансферты времени? Увы, неумолимо — только после восьмидесяти лет, когда сил обслуживать семью уже просто не остается.