Трансферты времени для сказочного единорога

Рыцарь-сосед тоже ехал с работы.
Мужчина сказал мне возле лифта: «Удивляюсь на вас, женщин. Какие у вас цепкие руки! Столько можете сразу утащить». Моя ж прелесть?
У него в неценких руках был один лишь смартфон, мужчины вообще с работы, как правило, едут налегке. Дома потом ложатся на диван, ждут, когда жена позовет ужинать. Никто с нее женских обязанностей не снимал.
Когда-то объясняли такое распределение домашних ролей бытовыми стереотипами. Исторически, дескать, так сложилось, что в доме хозяйственными делами занимается женщина. Я даже знаю одну семью, где муж мамонта добывает, а женщина варит из него наваристую похлебку.
Но женщина сегодня, как правило, работает наравне с мужем. А дома вкалывает одна. И называется это безвозмездное перераспределение человеко-часов внутри семьи красиво и даже немного фантастично: трансферты времени.
Уход за детьми, уроки с ними, приготовление пищи, уборка, мелкий неоплачиваемый домашний труд, который тащит, как правило, на себе женщина. Ученые подсчитали, что в возрасте от 20 до 80 лет женщины производят больше трансфертов времени, чем потребляют.
Наибольшая нагрузка на женщину приходится на два периода: первый — 24−36 лет, когда рождаются и растут дети. Вторая волна женской сверхзанятости приходится ближе к шестидесяти. Женщина выходит на пенсию и полностью принадлежит внукам и дачному участку. Когда же прекрасная половина может потребить свои заслуженные трансферты времени? Увы, неумолимо — только после восьмидесяти лет, когда сил обслуживать семью уже просто не остается.