Популярная южнокорейская группа объявила бойкот «Грэмми»

Южнокорейская группа BTS объявила об отказе от участия в церемонии «Грэмми» 2027 года. Причиной стало введение Национальной академией искусства и науки звукозаписи новой категории — «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки», ориентированной на исполнителей K-pop, J-pop и C-pop. Поклонники коллектива расценили это решение как проявление расизма со стороны руководства премии.
«Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам», — говорится в заявлении артистов, опубликованном в Instagram* (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Ранее фанаты BTS в Чили добились пересмотра решения об отмене концертов группы.
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