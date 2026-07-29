Популярная южнокорейская группа объявила бойкот «Грэмми»

«Мы решили не выдвигать нашу кандидатуру на премию в этом году. Надеемся, что нашу музыку услышат и полюбят такой, какая она есть, а не будут разделять по регионам или языкам», — говорится в заявлении артистов, опубликованном в Instagram* (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).