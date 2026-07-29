«Рука должна находить гранату в темноте»: как бойцы 247-го полка готовятся к штурмам на Запорожье

Бойцы 247-го десантно-штурмового полка группировки «Днепр», выполняющие задачи на запорожском направлении, проходят суровые тренировки перед каждой операцией.
Лейтенант Сергей Кононов с позывным «Аргон» стоит перед нами уже в полной боевой раскладке. Ничего лишнего. Подсумки — каждый на строго определенном месте. Магазины справа. Гранаты слева. Все так, чтобы рука находила нужное даже в полной темноте.
— Сначала мы давали бойцам свободу, — говорит он. — Кто как хотел, так и развешивал снарягу. Потом методом проб и ошибок пришли к единому стандарту. Теперь у всех одинаково. Сначала непривычно. Потом человек привыкает. Он перестает думать о снаряжении. А это очень важно — когда думаешь о задаче, а не о том, где у тебя висит граната.
Люди, далекие от линии боевого соприкосновения, часто представляют штурм упрощенно: дошел, ворвался, занял. На деле это сложный, многослойный комплекс, где малейший сбой в одном из звеньев может обрушить все.
— Дойти — это уже отдельная задача, — объясняет лейтенант. — Часто двигаемся в накидках, которые скрывают тепловую сигнатуру, и перебежками. Когда дошел до рубежа — ты уже порядком вымотан.
И вот тут нужно найти силы, чтобы еще и штурмануть. И не пустой блиндаж, а живой, где тебя ждут. Запорожское направление имеет свою жесткую специфику. Большие поля. Небольшие, редкие посадки. Населенных пунктов мало, и большинство из них — это несколько домов, а не полноценный городской бой. Исключение — Степногорск. Именно там, по словам лейтенанта Кононова, была самая тяжелая работа. Рубежи спешивания теперь расположены далеко. До опорного пункта часто приходится идти пешком многие километры под постоянной угрозой с воздуха.
— Раньше больше смотрели под ноги — мины, растяжки. Сейчас нужно смотреть и под ноги, и в небо. На все 360 градусов, включая вертикаль. FPV-дроны, «Бабы-яги», аппараты на оптоволокне… Бывало, люди запутывались в этом оптоволокне. Оно крепкое. Пока проберешься — время идет, а ты на месте, — говорит Кононов.
Каждый штурм это тихая, упорная работа, которая начинается задолго до того, как первый боец сделает первый шаг по открытому полю, которая сегодня опирается на выверенные решения, принимаемые на самом высоком уровне.
СПРАВКА.
В качестве основного средства защиты российские штурмовики используют единый общевойсковой бронежилет 6Б45, из комплекта «Ратник».
Он спасает от холодного оружия и осколков массой 1,0−1,1 грамма при скорости не более 550 метров в секунду. Может защитить от пули автомата Калашникова с расстояния в 10 метров.