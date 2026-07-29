«Рука должна находить гранату в темноте»: как бойцы 247-го полка готовятся к штурмам на Запорожье

— Сначала мы давали бойцам свободу, — говорит он. — Кто как хотел, так и развешивал снарягу. Потом методом проб и ошибок пришли к единому стандарту. Теперь у всех одинаково. Сначала непривычно. Потом человек привыкает. Он перестает думать о снаряжении. А это очень важно — когда думаешь о задаче, а не о том, где у тебя висит граната.