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«Никогда в жизни»: Джаред Лето категорически отверг обвинения в секс-насилии

Джаред Лето категорически опроверг обвинения в сексуальных домогательствах, выдвинутые против него рядом женщин. В комментарии для издания TMZ обладатель премии «Оскар» назвал все эти утверждения ложными и подчеркнул, что никогда не совершал подобных действий.

«Я никогда в своей жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения — абсолютно и категорически ложные», — заявил Лето.

Ранее в британской прессе появилась информация о том, что четверо человек заявили о неподобающем поведении артиста, включая случаи домогательств и связи с несовершеннолетними. Ещё четыре женщины заявили, что в юности получали от Лето телефонные звонки с непристойными предложениями. До этого Лето оказывался уже в секс-скандале. В прошлом году девять женщин обвинили фронтмена группы 30 Seconds to Mars в сексуальных домогательствах. При этом жертвы утверждают, что всё это было 10 лет назад. Ещё один важный факт — на тот момент всем им ещё не исполнилось 18.

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