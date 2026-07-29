«Никогда в жизни»: Джаред Лето категорически отверг обвинения в секс-насилии

Ранее в британской прессе появилась информация о том, что четверо человек заявили о неподобающем поведении артиста, включая случаи домогательств и связи с несовершеннолетними. Ещё четыре женщины заявили, что в юности получали от Лето телефонные звонки с непристойными предложениями. До этого Лето оказывался уже в секс-скандале. В прошлом году девять женщин обвинили фронтмена группы 30 Seconds to Mars в сексуальных домогательствах. При этом жертвы утверждают, что всё это было 10 лет назад. Ещё один важный факт — на тот момент всем им ещё не исполнилось 18.