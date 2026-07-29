Россиянам назвали восемь главных симптомов диабета

Врач перечислила восемь ключевых признаков, при которых необходимо срочно проверить здоровье. Помимо утомляемости и сонливости, стоит обратить внимание на ухудшение зрения, онемение рук и ног, а также сухость во рту. Тревожными сигналами также являются частое мочеиспускание, кожный зуд, долго незаживающие ранки и, что самое опасное, инфаркты с инсультами.