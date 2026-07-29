Россиянам назвали восемь главных симптомов диабета

Многие списывают постоянную усталость на стрессы или возраст, но это может быть первым звоночком опасного недуга. Врач-эндокринолог Ольга Чушкина предупредила, что диабет второго типа долго развивается без явных проявлений. Подробностями специалист поделилась с aif.ru.
Врач перечислила восемь ключевых признаков, при которых необходимо срочно проверить здоровье. Помимо утомляемости и сонливости, стоит обратить внимание на ухудшение зрения, онемение рук и ног, а также сухость во рту. Тревожными сигналами также являются частое мочеиспускание, кожный зуд, долго незаживающие ранки и, что самое опасное, инфаркты с инсультами.
Врач объяснила, что при скрытом течении болезни глюкоза перестаёт поступать в клетки, из-за чего организм лишается энергии. При подозрении на диабет важно правильно сдать анализ крови. Ольга Чушкина посоветовала не голодать дольше 10 часов перед процедурой и обязательно успокоиться, так как волнение искажает результаты.
Эндокринолог предостерегла пациентов от надежды на «чудесную таблетку». Она подчеркнула, что без смены рациона и образа жизни болезнь не отступит, а осложнения неизбежны.
При этом врач Яна Шрамко рассказала, как правильно питаться при сахарном диабете. По её словам, не обязательно полностью отказываться от сладкого, однако придётся скрупулёзно изучать состав продуктов, пишет 360.ru.