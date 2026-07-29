Глупые-то глупые, но еще немного — и съедят все!

Те, кто не успел испытать свои силы в выведении слизней, заводят уток-бегунков — по науке «индийских бегунов». Только они, ужасно смешные, поедают эту мерзость, спасая тем самым по-своему и защищая нервную систему хозяев от полного истощения. Увы, надо быть реалистом: это невозможно.
Но вопрос в другом: слизней уже так много и в столичных парках, и на дачах, и в лесах, что вскоре они могут стать более чем серьезной угрозой для нашего сельского хозяйства.
И тогда уже не выйдет отсидеться в затишке — станет голодно, поскольку компашке слизней сожрать хоть поле, только волю дай. И вот все понимают — это кошмар! Неужели она сдалась? Пора, пора просыпаться! Беда уже у наших ворот.