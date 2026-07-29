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Глупые-то глупые, но еще немного — и съедят все!

В 2024 году, когда я забила тревогу в связи с появлением на даче испанских слизней, многие соседи хихикали над моими истерическими охами и крутили пальцем у виска — ну чего так разоряться, это всего лишь глупые куски слизи. Сейчас они вспоминают дослизневую эпоху как время беззаботного счастья.

Те, кто не успел испытать свои силы в выведении слизней, заводят уток-бегунков — по науке «индийских бегунов». Только они, ужасно смешные, поедают эту мерзость, спасая тем самым по-своему и защищая нервную систему хозяев от полного истощения. Увы, надо быть реалистом: это невозможно.

Но вопрос в другом: слизней уже так много и в столичных парках, и на дачах, и в лесах, что вскоре они могут стать более чем серьезной угрозой для нашего сельского хозяйства.

И тогда уже не выйдет отсидеться в затишке — станет голодно, поскольку компашке слизней сожрать хоть поле, только волю дай. И вот все понимают — это кошмар! Неужели она сдалась? Пора, пора просыпаться! Беда уже у наших ворот.