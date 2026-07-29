Глупые-то глупые, но еще немного — и съедят все!

В 2024 году, когда я забила тревогу в связи с появлением на даче испанских слизней, многие соседи хихикали над моими истерическими охами и крутили пальцем у виска — ну чего так разоряться, это всего лишь глупые куски слизи. Сейчас они вспоминают дослизневую эпоху как время беззаботного счастья.