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Reuters: БПЛА атаковал американский танкер с СПГ в египетском порту Думьят

После атаки БПЛА в порту Думьят загорелись два танкера с СПГ.

Источник: Комсомольская правда

В египетском порту Думьят в Средиземном море загорелся один из танкеров со сжиженным природным газом. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, судно принадлежит США и подверглось атаке дрона неустановленного происхождения.

Египетская газета Al-Nahar также сообщила о возгораниях на нескольких газовозах и сухогрузах рядом с портом Думьят. В настоящее время ведётся оценка ущерба от произошедшего.

«Беспилотник ударил по принадлежащему США танкеру для хранения газа в средиземноморском порту Дамиетта в Египте», — передает агентство.

Согласно информации Reuters, ссылающейся на британскую портовую компанию Inchcape Shipping Services, в результате происшествия воспламенились два нефтяных судна. Кто атаковал американский танкер пока не ясно.

Ранее KP.RU сообщил, что в Чёрном море произошёл взрыв на корабле, который вёз из США уголь на Украину.

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