Reuters: БПЛА атаковал американский танкер с СПГ в египетском порту Думьят

В египетском порту Думьят в Средиземном море загорелся один из танкеров со сжиженным природным газом. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, судно принадлежит США и подверглось атаке дрона неустановленного происхождения.
Египетская газета Al-Nahar также сообщила о возгораниях на нескольких газовозах и сухогрузах рядом с портом Думьят. В настоящее время ведётся оценка ущерба от произошедшего.
«Беспилотник ударил по принадлежащему США танкеру для хранения газа в средиземноморском порту Дамиетта в Египте», — передает агентство.
Согласно информации Reuters, ссылающейся на британскую портовую компанию Inchcape Shipping Services, в результате происшествия воспламенились два нефтяных судна. Кто атаковал американский танкер пока не ясно.
Ранее KP.RU сообщил, что в Чёрном море произошёл взрыв на корабле, который вёз из США уголь на Украину.