Лавров рассказал о своем тайном крещении и чудесном спасении в молодости

Лавров также назвал себя верующим человеком. Он рассказал, что в детстве его тайно крестила бабушка на берегу Москвы-реки в подмосковном Ногинске, несмотря на то что его мать придерживалась коммунистических взглядов. Министр отметил, что тот храм действует до сих пор.