Лавров рассказал о своем тайном крещении и чудесном спасении в молодости

Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал об опасном инциденте, произошедшим с ним во время конной прогулки. По словам министра, когда они спускались с горы, лошади внезапно понеслись. Справа была горная стена, а слева — глубокая пропасть.
— Я занимался конным спортом еще в институте. У меня были какие-то навыки, а у ребят — не у всех… Одного моего товарища понесло. Он практически мог меня сбить. Каким-то чудом удалось остановиться, — поделился дипломат.
Лавров также назвал себя верующим человеком. Он рассказал, что в детстве его тайно крестила бабушка на берегу Москвы-реки в подмосковном Ногинске, несмотря на то что его мать придерживалась коммунистических взглядов. Министр отметил, что тот храм действует до сих пор.
— Бабушка носила меня крестить в Ногинске. На берегу Москвы-реки до сих пор стоит храм. Дай Бог, чтобы он продолжал там действовать. У меня крестик тот сохранился, который мне тогда надели. Хорошее было время, — передает слова главы министерства ТАСС.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на вопрос о том, соблюдает ли президент России Владимир Путин религиозный пост, отметил, что этот момент сакрален для каждого человека.