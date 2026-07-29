Мошенники стали выходить на россиян новым методом: что они придумали

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, они представляются сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу и пытаются связаться с гражданами через чат-ботов в Telegram. Об этом предупредил Росфинмониторинг.
Злоумышленники используют символику Росфинмониторинга и сокращение «fedsfm» в названии бота, чтобы выглядеть как официальный ресурс. Ведомство подчеркивает, что у него нет Telegram-ботов, а его сотрудники не связываются с людьми через мессенджеры. В Росфинмониторинге призвали не сообщать личные данные и коды из смс незнакомцам, а также не переходить по подозрительным ссылкам.
Ранее KP.RU писал, что аферисты стали притворяться единомышленниками, выдавая себя за подписчиков одних и тех же блогеров или участников тематических сообществ. Они налаживают дружеский контакт и проверяют отношение человека к быстрому заработку. Цель многоступенчатой манипуляции — снизить бдительность, выяснить уровень доходов и подтолкнуть к участию в фиктивных инвестиционных проектах с последующим хищением средств.