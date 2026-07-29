«Звездач»: Елена Летучая задолжала ФНС более миллиона рублей

По информации канала, крупный долг закреплен за ИП Летучей, а точная сумма достигла 1 700 562 рублей 55 копеек. Кроме того, в публикации напомнили, что телеведущая оперативно погасила задолженность, однажды оказавшись в похожей ситуации.