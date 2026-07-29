«Звездач»: Елена Летучая задолжала ФНС более миллиона рублей

Телеведущая Елена Летучая якобы должна Федеральной налоговой службе (ФНС) более одного миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
По информации канала, крупный долг закреплен за ИП Летучей, а точная сумма достигла 1 700 562 рублей 55 копеек. Кроме того, в публикации напомнили, что телеведущая оперативно погасила задолженность, однажды оказавшись в похожей ситуации.
Сама телеведущая никак не комментировала публикацию Telegram-канала.
До этого «Звездач» писал, что компания телеведущего Андрея Малахова «Изовела», которой принадлежит санаторий в Мурманской области, якобы задолжала Федеральной налоговой службе 3,6 миллиона рублей.
Также Telegram-канал писал и о режиссере Никите Михалкове. Сообщалось, что у него якобы обнаружилась задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 2,2 миллиона рублей.
13 июля также стало известно, что ФНС приняла решение закрыть бизнес российского дизайнера Александра Васильева из-за многолетних проблем с налогами. Процедура исключения компании ООО «Лилии Александра Васильева» из ЕГРЮЛ запущена.