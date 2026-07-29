В Ульяновской области отремонтируют Майнский историко-краеведческий музей

Майнский историко-краеведческий музей в Ульяновской области впервые капитально отремонтируют по нацпроекту «Семья». Учреждение играет важную роль в патриотическом воспитании школьников и сохранении культурного наследия, сообщили в администрации Майнского района.
«Нам удалось включить объект в нацпроект “Семья”. Капремонт здесь впервые. Закупили выставочное и мультимедийное оборудование. В музее более тысячи экспонатов. Обсудили новые выставки и экскурсии, которые запустят для жителей после открытия», — подчеркнул глава региона Алексей Русских.
В рамках текущего ремонта планируется комплексная замена инженерных систем, включая электропроводку, отопление, канализацию и водоснабжение. Также предусмотрены демонтаж старых и укладка новых полов, установка плинтусов, оконных и дверных проемов.
В ходе предстоящих работ будут выполнены комплексные отделочные работы, включая подготовку и финишную отделку стен, новых перегородок и устройство подвесных потолков. В настоящее время выполняется установка перегородок, монтаж напольного покрытия и системы отопления. Также специалисты приступили к оклейке стен стеклообоями.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.