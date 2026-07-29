Маск завершил двухлетнюю «войну» с рекламодателями из-за бойкота Х

После покупки платформы Илоном Маском, доходы X резко сократились. В 2024-м бизнесмен инициировал судебный иск, обвинив некоторые бренды и созданный WFA Глобальный альянс за ответственные медиа (GARM) в организации незаконного бойкота. По данным Financial Times, среди ответчиков Маска были в том числе компании Unilever (производство средств личной гигиены и бытовой химии), Mars (сладости, корма для домашних животных), а также аптечная сеть CVS Health.