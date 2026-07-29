Натали Портман опубликовала снимок с округлившимся животом

6 июня российская гимнастка Дина Аверина появилась с округлившимся животом на ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ. Для ее мужа Дмитрия Соловьева это будет уже второй ребенок — у него есть сын Александр от первого брака с фигуристкой Екатериной Лобановой.