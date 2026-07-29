Натали Портман опубликовала снимок с округлившимся животом

Американская актриса Натали Портман опубликовала снимки с новой фотосессии, в которой она продемонстрировала округлившийся живот. Это первые профессиональные фотографии актрисы в положении, о котором она объявила в апреле.
— Считаю дни до нашей встречи, — написала Портман в личном блоге.
Для артистки этот ребенок станет третьим.
6 июня российская гимнастка Дина Аверина появилась с округлившимся животом на ковровой дорожке премии МУЗ-ТВ. Для ее мужа Дмитрия Соловьева это будет уже второй ребенок — у него есть сын Александр от первого брака с фигуристкой Екатериной Лобановой.
22 июля сестра-близняшка гимнастки Дины Авериной Арина рассказала, что первой «почувствовала» ее беременность. Спортсменка добавила, что семья Авериных с большой ответственностью подошла к этому событию — она заранее отредактировала графики и дедлайны, чтобы ничего не упустить.
5 июля младшая сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна сообщила, что набрала 12 килограммов на последнем месяце беременность. Девушка рассказала, что стала уделять спорту не более 10 минут, при этом она делает самые легкие упражнения.