В городе Коряжме Архангельской области создадут образовательный кластер

Кластер среднего профессионального образования «ПрофИнКор» откроется на базе Коряжемского индустриального техникума в Архангельской области. Работа над его созданием ведется по федеральному проекту «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования Поморья.
Планируется, что за первые три года обучение в кластере по 16 профессиям пройдут более 1,3 тыс. человек. В состав образовательной площадки войдут семь государственных колледжей и техникумов, а также стратегические партнеры-работодатели.
«Такое партнерство создаст совершенно новую образовательную среду, ориентированную на реальную экономику, — написал в своих аккаунтах в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. — На три года, с 2026-го по 2028-й, в развитие кластера будет вложено более 200 миллионов рублей».
Финансирование будет направлено на оснащение девяти специализированных производственных зон, в том числе мастерских промышленной электроники и автоматики. Кроме того, в кластере появятся лаборатории моделирования и конструирования процессов, а также участки проверки сырья, реактивов и готовой продукции.
Для подготовки специалистов по обслуживанию машин и механизмов создадут зоны монтажа и ремонта промышленного, дорожно-строительного оборудования и автотранспорта. Предусмотрено и направление «Поварское дело». Масштабные преобразования затронут не только учебные аудитории, но и общежития техникума.
Министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев сообщил, что общая готовность мастерских составляет около 22%. При этом часть работ уже выполнена на 100%.
«Планируем, что уже в следующем учебном году студенты смогут заниматься в современных, безопасных и комфортных мастерских, — отметил Владимир Полежаев. — Также на 2027 год запланирован капитальный ремонт учебного корпуса Коряжемского индустриального техникума».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.