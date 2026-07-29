Волгоградская школа дзюдо делает ставку на молодость. Аюб Хажалиев возглавил сборную региона

— Благодарю Федерацию дзюдо Волгоградской области и лично Петра Андреевича Самохина за оказанное доверие, для меня это большая честь, — заявил Аюб Хажалиев. — Дзюдо — это неотъемлемая часть моей жизни, и я рад возможности остаться в спорте и продолжать приносить ему пользу, пусть уже в другом статусе. Моя цель как старшего тренера — выстроить работу штаба так, чтобы Волгоградская область была достойно представлена на крупнейших соревнованиях во всех возрастных категориях.