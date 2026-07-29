Сергей Лазарев показал, как выглядел в школьные годы

Певец Сергей Лазарев присоединился к флешмобу mini you — you now, который набирает популярность в социальных сетях. Пост он опубликовал у себя на странице.
Суть тренда заключается в том, чтобы создать небольшой коллаж со своими современными фотографиями и снимками из детства.
На верхнем фотографии в публикации певца — Сергей Лазарев совсем в юном возрасте в школьной форме. Второй снимок, судя по всему, сделан недавно: на нем Лазарев предстал в костюме.
Днем ранее Сергей Лазарев поделился в социальных сетях подробностями своего гастрольного райдера и сопоставил его с требованиями своей балетной труппы. На опубликованном видео он показал дорогой фуршет, вошедший в райдер балетного состава и сравнил со своим скромным набором: «Нефиговый райдер у балета! Я в шоке! А теперь покажу у меня…».
В конце мая Лазарев устроил необычный и добрый перформанс: певец приехал на последний звонок к пригласившим его нижегородским школьникам. За десять дней до этого выпускники нижегородской школы № 47, решив проверить «силу интернета», записали видеообращение к певцу, в котором позвали его на своей последний звонок. Ролик завирусился и дошел до самого Лазарева. Артист подчеркнул, что «не мог не приехать», ведь он хотел, чтобы ребята поняли: «если чего-то в жизни очень сильно хотеть, стараться, трудиться, креативить, то обязательно все получится».