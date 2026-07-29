Токсиколог Кузбасса предупредил об опасности модных капельниц для детокса

Главный токсиколог Кузбасса Константин Сиворонов опроверг популярные мифы о внутривенных капельницах для «омоложения» и «очищения». По его словам, за коммерческими названиями «Золушка», «Белоснежка», «Детокс» и «Коктейль Майерса» на деле скрываются разные составы: витамины, аминокислоты, глутатион и другие вещества. Об этом пишет издание vse42.ru.