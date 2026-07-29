Вован и Лексус раскрыли главную цель своих пранков

Вован отметил, что их беседы с мировыми лидерами — это уникальный материал, который сложно найти в обычных новостях. Он подчеркнул, что такой контент позволяет любому человеку заглянуть в голову тем, кто вершит судьбы на планете. Кроме того, пранкер добавил, что их диалоги служат напоминанием: не стоит слепо обожествлять публичных персон.