Знаменитые российские пранкеры Вован и Лексус объяснили, какую цель они преследуют, разыгрывая зарубежных политиков по телефону. По их мнению, главная задача таких розыгрышей — не столько насмешка, сколько разъяснение реального положения дел. Об этом дуэт рассказал в беседе с NEWS.ru.
Вован отметил, что их беседы с мировыми лидерами — это уникальный материал, который сложно найти в обычных новостях. Он подчеркнул, что такой контент позволяет любому человеку заглянуть в голову тем, кто вершит судьбы на планете. Кроме того, пранкер добавил, что их диалоги служат напоминанием: не стоит слепо обожествлять публичных персон.
По словам Вована, многие обыватели воспринимают высоких чиновников как небожителей, однако реальность сильно отличается от этого образа. Он пояснил, что прямое общение с мировыми политиками показывает: зачастую простые люди с рядовыми профессиями оказываются гораздо умнее и профессиональнее некоторых известных деятелей.
Недавно пранкеры разоблачили очередного русофоба. Советник президента Эстонии по нацбезопасности Мадис Ролл в разговоре предложил свою помощь Киеву для нанесения ударов по Санкт-Петербургу.