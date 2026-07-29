Не только нефть и газ: что Москва поставляет на экспорт в Китай и еще 120 стран

Москва — ядро креативной экономики страны. На столицу приходится четверть всех занятых в этой отрасли в России. «Вечерняя Москва» узнала, как компании выходят на новые рынки.
Помощь экспортерам столицы оказывают Российский экспортный центр (РЭЦ) и Московский экспортный центр (МЭЦ). Они дают московским компаниям возможность участвовать в различных программах, которые помогают повысить узнаваемость российских брендов за рубежом. Так, один из крупнейших кондитерских холдингов страны благодаря программе «Сделано в России» смог установить долгосрочное партнерство с несколькими странами и теперь не только регулярно поставляет продукцию в супермаркеты Китая, Вьетнама, Таиланда, но и принимает участие в зарубежных выставках-ярмарках, где презентует свои товары потенциальным зарубежным заказчикам.
А известная киностудия, специализирующаяся на анимационных фильмах, не только экспортирует свой креативный контент более чем в 120 стран мира, но и активно обменивается технологиями.
— Одна из наших ключевых задач — создавать достойные международные продукты, и мы видим, как растет интерес к продукции студии за рубежом. Сейчас мы внедряем гибридную модель производства, сочетающую классическую мультипликацию с искусственным интеллектом, нейросети и отечественные ИТ-решения, — рассказал генеральный директор киностудии Борис Машковцев.
Киностудия уже много лет сотрудничает с РЭЦ в сфере продвижения анимации за рубежом, особенно по таким направлениям, как международная сертификация и презентации продукции студии в разных странах. Например, мультфильмы московского производства уже показали на ярмарке в Харбине.
Сегодня экспортный потенциал московских анимационных студий весьма высок. Ввиду того, что это направление сейчас активно развивается, многие компании запускают свои программы обучения сотрудников. Они нацелены не только на создание кадрового потенциала, но и на работу над адаптацией классики отечественной мультипликации для иностранцев.
Сегодня студия анимации не останавливается на уже ставших классическими мультфильмах, таких как «Простоквашино», «Чебурашка», «Ну, погоди!» и другие, но и создает новые истории, предназначенные для семейного просмотра. У каждого персонажа есть характерный образ, движения и манеры. Воплотить их на экране помогают технологии захвата движения.
— Важно хорошо изучить персонажа, чтобы сделать его движения уникальными. У нас есть несколько сотрудников, которые работают в специальной комнате. На них прикрепляют датчики, и так мы делаем дубли с движениями наших героев, — поясняет актер захвата движения Евгения Лучникова.
Таким образом, сочетая советские традиции и современные технологии, киностудия выпускает контент, который популяренне только на российском, но и на мировом рынке мультипликации.
— Наши компании предлагают уникальную продукцию для лечения даже самых редких и тяжелых заболеваний. Фарминдустрия — одно из самых популярных экспортных направлений, — рассказал аналитик, представитель одной из фармкомпаний Дмитрий Игнатьев.
Недавно Московский экспортный центр запустил три отраслевых трека акселерационной программы Moscow Fast Track — для компаний в сфере производства продуктов питания и напитков, косметики и создателей цифрового медиаконтента. Участники за 12 недель интенсивной работы сформируют экспортную стратегию и проведут деловые встречи с потенциальными иностранными партнерами. 85 процентов стоимости участия в акселерационной программе софинансирует Московский экспортный центр.
Экспортные программы города постоянно расширяются и трансформируются с учетом потребностей предпринимателей и изменений на мировом рынке.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Алексей Солодов, Вице-президент РЭЦ:
— Российский шоколад покупают в Токио, российские мультфильмы смотрят в Пекине, российские препараты лечат пациентов в Эр-Рияде, а российские приборы помогают врачам ставить даже самые сложные диагнозы в Каире. Это значит, что наша страна построила экспортную экономику в самых конкурентных нишах мирового рынка. Программа «Сделано в России» существует именно для того, чтобы таких историй становилось как можно больше. И с каждым годом их действительно становится все больше и больше.