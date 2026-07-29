Не только нефть и газ: что Москва поставляет на экспорт в Китай и еще 120 стран

— Российский шоколад покупают в Токио, российские мультфильмы смотрят в Пекине, российские препараты лечат пациентов в Эр-Рияде, а российские приборы помогают врачам ставить даже самые сложные диагнозы в Каире. Это значит, что наша страна построила экспортную экономику в самых конкурентных нишах мирового рынка. Программа «Сделано в России» существует именно для того, чтобы таких историй становилось как можно больше. И с каждым годом их действительно становится все больше и больше.