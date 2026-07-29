«Белгородасбестоцемент» ушел в убыток и снизил выручку на 12% в первом полугодии

Выручка компании за отчетный период составила 676,3 млн руб., что на 12,2% меньше, чем в первом полугодии 2025-го (770,1 млн руб.). Себестоимость продаж за первое полугодие 2026 года снизилась на 2,2% — до 564 млн руб. против 576,9 млн руб. в аналогичном периоде прошлого года. Валовая прибыль сократилась на 41,8% — с 193,2 млн до 112,3 млн руб. Коммерческие расходы снизились на 24,6% — с 97,6 млн до 73,6 млн руб., управленческие расходы — на 20,7% (с 65,9 млн до 52,3 млн руб.). Прочие доходы уменьшились на 58,3% — с 18 млн до 7,5 млн руб. Прочие расходы, напротив, выросли на 47,8% — с 24,2 млн до 35,8 млн руб.