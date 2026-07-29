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Глава Удмуртии Александр Бречалов внезапно ушел в отставку

Возглавлявший Удмуртию с 2017 года Александр Бречалов ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил бывшего аграрного вице-премьера республики Ольгу Абрамову, которая в последние два года работала советником министра сельского хозяйства РФ. Выборы нового главы Удмуртии пройдут в 2027 году.

Возглавлявший Удмуртию с 2017 года Александр Бречалов ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил бывшего аграрного вице-премьера республики Ольгу Абрамову, которая в последние два года работала советником министра сельского хозяйства РФ. Выборы нового главы Удмуртии пройдут в 2027 году.

Александр Бречалов — один из первых «губернаторов-технократов», получивших пост после того, как внутриполитический блок Кремля возглавил Сергей Кириенко. Он стал ярким примером новой управленческой модели: перед назначением в 2017 году одновременно работал секретарем Общественной палаты, первым вице-президентом «Опоры России» и сопредседателем центрального штаба «Народного фронта».

По мнению экспертов, отставку Александра Бречалова можно считать «достаточно загадочной», поскольку в Кремле не стали дожидаться завершения электорального цикла и включать его в осеннюю волну ротации.

Подробности — в материале «Александр Бречалов ушел заранее».

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