Глава Удмуртии Александр Бречалов внезапно ушел в отставку

Возглавлявший Удмуртию с 2017 года Александр Бречалов ушел в отставку. На его место президент Владимир Путин назначил бывшего аграрного вице-премьера республики Ольгу Абрамову, которая в последние два года работала советником министра сельского хозяйства РФ. Выборы нового главы Удмуртии пройдут в 2027 году.