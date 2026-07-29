В первом полугодии ГИБДД зафиксировала более 104 млн нарушений ПДД

За первые шесть месяцев 2026 года ГИБДД зафиксировала в регионах более 104 млн нарушений правил дорожного движения — это на 1,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В половине регионов показатель вырос, а в отдельных субъектах федерации — существенно: в Тамбовской и Вологодской областях — втрое, а в Краснодарском крае — почти вдвое.