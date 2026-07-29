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Россиянам сообщили, почему не удаётся создать вакцину от ВИЧ

Онищенко заявил, что это сверхнаучная задача.

Источник: Клопс.ru

Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, сложность заключается в том, что вирус атакует иммунную систему человека напрямую. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает в среду, 29 июля, РИА Новости.

«ВИЧ — это та инфекция, против которой нет вакцины. И создать такую вакцину — это сверхнаучная задача. Дело в том, что он разрушает иммунную систему напрямую, разрушает то, что с ним может бороться», — сказал Онищенко.

Академик добавил, что тем не менее над созданием вакцины активно работают и пытаются создать препарат.

В России разработали вакцину от менингококковой инфекции, сейчас препарат находится на этапе регистрации.