Россиянам сообщили, почему не удаётся создать вакцину от ВИЧ

Создание вакцины от ВИЧ является сверхнаучной задачей, сложность заключается в том, что вирус атакует иммунную систему человека напрямую. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, сообщает в среду, 29 июля, РИА Новости.
«ВИЧ — это та инфекция, против которой нет вакцины. И создать такую вакцину — это сверхнаучная задача. Дело в том, что он разрушает иммунную систему напрямую, разрушает то, что с ним может бороться», — сказал Онищенко.
Академик добавил, что тем не менее над созданием вакцины активно работают и пытаются создать препарат.
В России разработали вакцину от менингококковой инфекции, сейчас препарат находится на этапе регистрации.