Россиянам рассказали, как вернуть деньги за некачественное лечение

Эксперты изучают историю болезни пациента, данные анализов и инструментальных исследований, проведенных другими врачами, а также проводят личный осмотр. Юрист Нечаева разъяснила, что истец может взыскать не только уже уплаченные клинике деньги, но и стоимость будущего перелечивания в другом медучреждении. Кроме того, закон позволяет требовать компенсацию морального вреда, а также штраф в размере половины от всей присужденной суммы, который выплачивается в пользу пациента.