Россиянам рассказали, как вернуть деньги за некачественное лечение

Судебно-медицинская экспертиза выступает главным инструментом для возврата средств, потраченных на неэффективную терапию. Если лечение не дало результатов или нанесло вред здоровью, пациент имеет законное право требовать свои деньги обратно через суд. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева в беседе с NEWS.ru.
Чтобы выиграть дело о возврате средств, заявителю необходимо доказать факт ненадлежащего оказания медицинских услуг. Такими доказательствами могут служить неверно подобранный план лечения, отсутствие положительной динамики или ухудшение самочувствия. Ключевым аргументом в суде станет именно заключение судебно-медицинской экспертизы, однако суд также примет во внимание результаты обследований, пройденных в других клиниках до и после спорного лечения.
Эксперты изучают историю болезни пациента, данные анализов и инструментальных исследований, проведенных другими врачами, а также проводят личный осмотр. Юрист Нечаева разъяснила, что истец может взыскать не только уже уплаченные клинике деньги, но и стоимость будущего перелечивания в другом медучреждении. Кроме того, закон позволяет требовать компенсацию морального вреда, а также штраф в размере половины от всей присужденной суммы, который выплачивается в пользу пациента.
Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказывала, как заемщикам вернуть деньги за навязанную страховку по кредиту. Она акцентировала внимание на том, что угрозы банковских сотрудников об отказе в выдаче займа без покупки страховки являются противозаконными.