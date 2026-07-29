Число иностранцев в Японии впервые превысило 4 миллиона

Приток мигрантов происходит на фоне непрерывного сокращения числа японцев: по данным Kyodo, численность граждан страны впервые за 42 года опустилась ниже 120 миллионов, составив 119 736 483 человека. Рождаемость, несмотря на все усилия правительства, упала до рекордно низкого уровня. В этих условиях иностранцы становятся незаменимой частью рабочей силы.