Число иностранцев в Японии впервые превысило 4 миллиона

На 1 января 2026 года количество иностранных граждан, проживающих в Японии, достигло рекордной отметки в 4 031 159 человек, сообщило издание Nikkei со ссылкой на министерство внутренних дел и коммуникаций страны.
За год показатель вырос на 350 тысяч, а доля приезжих в общей численности населения достигла 3,3 процента.
Приток мигрантов происходит на фоне непрерывного сокращения числа японцев: по данным Kyodo, численность граждан страны впервые за 42 года опустилась ниже 120 миллионов, составив 119 736 483 человека. Рождаемость, несмотря на все усилия правительства, упала до рекордно низкого уровня. В этих условиях иностранцы становятся незаменимой частью рабочей силы.
«Столкнувшись с нехваткой рабочей силы, Япония постепенно открывает двери для мигрантов. Число иностранных граждан, проживающих в стране, растет четвертый год подряд», — отмечает Kyodo.
Доля трудоспособного населения среди приезжих достигла 86,17 процента. Сокращение населения Японии продолжается уже 17 лет подряд.
Позднее стало известно, что в США начали хватать мигрантов с просроченными визами в аэропортах.
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