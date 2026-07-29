Инвестиции в «Платину»

Гендиректор УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова уверена, что инвестиции в коммерческую недвижимость — это способ сохранения денег. «Это не самый ликвидный актив, но зато самый стабильный способ получить доходы. Цены на недвижимость меняются, но доход она все равно приносит. Конечно, доходы ниже, чем проценты в банке, но зато недвижимость — это уверенность в сохранении денег. К тому же “Платина” расположена в центре города, а в Перми не так много участков. Даже если ТЦ устареет, можно будет провести реновацию», — считает гос­пожа Денисова. Она также предполагает, что в текущей ситуации, с учетом снижения покупательского спроса, именно как торговый центр «Платина» вряд ли будет востребована. По ее мнению, целесообразно оставить там продуктовый магазин и сопутствующие товары народного потребления, а оставшиеся этажи могут быть переоборудованы под офисы.