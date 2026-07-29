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Известный по роли Мейнарда в «Игре престолов» актер Том Чэдбон умер в 80 лет

Американский актер Том Чэдбон, который приобрел известность благодаря ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Игра престолов», скончался в возрасте 80 лет. Об этом в среду, 29 июля, сообщила британская газета The Daily Mirror.

Американский актер Том Чэдбон, который приобрел известность благодаря ролям в сериалах «Доктор Кто» и «Игра престолов», скончался в возрасте 80 лет. Об этом в среду, 29 июля, сообщила британская газета The Daily Mirror.

По данным журналистов, артист умер в понедельник, 27 июля, передает газета.

Том Чэдбон родился в 1946 году. Он снимался в фильме «Казино Рояль» о Джеймсе Бонде, картине о британской разведчице Гертруде Белл «Письма из Багдада» и других лентах. Последней его работой стала роль верховного септона Мейнарда в «Игре престолов»: персонаж Чэдбона тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк, которые являются родителями Джона Сноу.