Известный по роли Мейнарда в «Игре престолов» актер Том Чэдбон умер в 80 лет

Том Чэдбон родился в 1946 году. Он снимался в фильме «Казино Рояль» о Джеймсе Бонде, картине о британской разведчице Гертруде Белл «Письма из Багдада» и других лентах. Последней его работой стала роль верховного септона Мейнарда в «Игре престолов»: персонаж Чэдбона тайно обвенчал Рейгара Таргариена и Лианну Старк, которые являются родителями Джона Сноу.