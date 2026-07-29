В зоопарке рассказали, как проходят тренинги лемуры Сара и Джулиан

«К тому же, киперам нельзя просто так взять и завершить тренинг: важно, чтобы работа с Джулианом закончилась ровно тогда же, когда закончится работа с Сарой. Иначе доминантная самка заподозрит людей в неуважении к её высокому социальному статусу, а это влечет за собой громкое возмущение, переходящее в агрессию», — добавили в зоопарке.