В зоопарке рассказали, как проходят тренинги лемуры Сара и Джулиан

Кошачьи лемуры Сара и Джулиан проходят медицинские тренинги с начала года и дело, как отметили в калининградском зоопарке, «движется бодро».
«Тренер дает команду “таргет”, что означает “цель”, команда подкрепляется звуком кликера. Задача лемура — сосредоточиться на кликере. Сосредоточился — получил поощрение. Затем добавляется команда “касаюсь” — следует прикосновение к пузику или спине. Проявил терпение — получил поощрение», — рассказали в учреждении.
Медицинский тренинг — это способ приучить животное спокойно переносить простейшие медицинские манипуляции вроде пальпации, осмотра, инъекций и т.п. Последние тренинги посвящены измерению: тренеры вводят новые предметы — линейки и портняжные метры. Лемуры, в отличии от выдр, как сообщается, быстро оценили новое занятие и теперь «с увлечением измеряются».
При этом самка Сара, доминирующая в паре, в период брачного периода «буквально разрывается между человеком с мисочкой угощений и своим партнёром, которого, конечно, просто необходимо регулярно контролировать».
«К тому же, киперам нельзя просто так взять и завершить тренинг: важно, чтобы работа с Джулианом закончилась ровно тогда же, когда закончится работа с Сарой. Иначе доминантная самка заподозрит людей в неуважении к её высокому социальному статусу, а это влечет за собой громкое возмущение, переходящее в агрессию», — добавили в зоопарке.
Видео: калининградский зоопарк.