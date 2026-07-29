ЦИК допустил к выборам партии «Яблоко» и «Родина»

ЦИК допустил к выборам в Госдуму еще две партии, зарегистрировав федеральные списки «Яблока» и «Родины». Претензии у комиссии возникли только к списку «Яблока», который ЦИК ранее заверил в количестве 273 человек: из него выбыли четыре кандидата — в связи с наличием иностранного гражданства либо вида на жительство. Так как один из выбывших, Сергей Капполь, представлял собой целую региональную группу (№ 71 — новые регионы, Крым и Севастополь), список партии таким образом сократился до 70 региональных групп.