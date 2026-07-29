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ЦИК допустил к выборам партии «Яблоко» и «Родина»

Официально агитационная кампания на выборах в Госдуму стартует только с 22 августа, но уже 29 июля в Центризбиркоме (ЦИК) прошли первые неформальные предвыборные дебаты: в ходе регистрации партийных списков лидеры «Яблока» и «Родины» поспорили о необходимости прекращения боевых действий. Хорошо, когда представлены разные позиции, а избиратель сможет выбрать точку зрения, которая ему ближе, замирила спорщиков председатель ЦИКа Элла Памфилова.

Официально агитационная кампания на выборах в Госдуму стартует только с 22 августа, но уже 29 июля в Центризбиркоме (ЦИК) прошли первые неформальные предвыборные дебаты: в ходе регистрации партийных списков лидеры «Яблока» и «Родины» поспорили о необходимости прекращения боевых действий. Хорошо, когда представлены разные позиции, а избиратель сможет выбрать точку зрения, которая ему ближе, замирила спорщиков председатель ЦИКа Элла Памфилова.

ЦИК допустил к выборам в Госдуму еще две партии, зарегистрировав федеральные списки «Яблока» и «Родины». Претензии у комиссии возникли только к списку «Яблока», который ЦИК ранее заверил в количестве 273 человек: из него выбыли четыре кандидата — в связи с наличием иностранного гражданства либо вида на жительство. Так как один из выбывших, Сергей Капполь, представлял собой целую региональную группу (№ 71 — новые регионы, Крым и Севастополь), список партии таким образом сократился до 70 региональных групп.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Центризбиркоме поспорили о войне и мире».

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