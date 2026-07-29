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Axios: Нетаньяху обсуждал с Трампом усиление экономического давления на Иран

Усиление экономического давления на Иран с продолжением морской блокады является одним из трех вариантов.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом обсуждал усиление давления на экономику Ирана. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

«Нетаньяху во время встречи с президентом Трампом выразил сомнение по поводу возможности сделки с Ираном и обсудил усиление экономического давления на Иран “кинетическими и некинетическими средствами”, — говорится в публикации.

Чиновник отметил, что усиление экономического давления с продолжением морской блокады является одним из трех вариантов, о которых говорили лидеры и которые рассматривает хозяин Овального кабинета.

По его словам, два других варианта — это достижение соглашения с Тегераном или, напротив, возобновление и усиление военных ударов по Исламской республике.

Как писал сайт KP.RU, 28 июля в ходе встречи Нетаньяху с Трампом Иран стал основной темой переговоров в Белом доме. По данным телеканала N12, стороны подтвердили намерение не допустить получения Тегераном ядерного оружия.

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