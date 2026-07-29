Axios: Нетаньяху обсуждал с Трампом усиление экономического давления на Иран

«Нетаньяху во время встречи с президентом Трампом выразил сомнение по поводу возможности сделки с Ираном и обсудил усиление экономического давления на Иран “кинетическими и некинетическими средствами”, — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что усиление экономического давления с продолжением морской блокады является одним из трех вариантов, о которых говорили лидеры и которые рассматривает хозяин Овального кабинета.
По его словам, два других варианта — это достижение соглашения с Тегераном или, напротив, возобновление и усиление военных ударов по Исламской республике.
Как писал сайт KP.RU, 28 июля в ходе встречи Нетаньяху с Трампом Иран стал основной темой переговоров в Белом доме. По данным телеканала N12, стороны подтвердили намерение не допустить получения Тегераном ядерного оружия.