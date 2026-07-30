Глава Бугульмы раскритиковал Водоканал за массовые отключения воды

Дамир Фаттахов опубликовал резкое обращение в своём телеграм-канале, в котором обрушился на руководство МУП «Бугульма-Водоканал». Поводом стали многодневные перебои с водоснабжением, которые, по его словам, затронули даже его собственный дом. «Такой бардак просто недопустим. И мы его терпеть не будем», — заявил градоначальник, дав понять, что ситуация вышла из-под контроля.
Фаттахов не стал скрывать своего раздражения. Он отметил, что текущие проблемы связаны с запуском нового водопровода, однако, по его мнению, при более ответственном подходе со стороны руководства предприятия процесс можно было организовать гораздо быстрее и качественнее. Возмущение главы усилилось после того, как даже руководители исполкома не смогли дозвониться до дирекции «Водоканала» вечером 28 июля, чтобы узнать сроки устранения аварий. «Если бы руководство водоканала было более расторопным, внимательным и нацеленным на эффективную работу, процесс, безусловно, мог бы быть организован быстрее, качественнее, с заботой о жителях», — подчеркнул он, добавив, что уже озвучил свою позицию собственнику предприятия.
Ситуация в городе действительно накалилась. Накануне, 28 июля, предприятие несколько раз сообщало о масштабных авариях и отключениях холодной воды, затронувших жилые дома, социальные учреждения и предприятия. Жителям организовали подвоз технической воды. Перебои вызвали шквал жалоб в соцсетях: люди жаловались на отсутствие горячей воды в течение нескольких недель, низкое качество холодной воды с ржавчиной и полное отсутствие информации о сроках ремонта. На следующий день «Водоканал» отчитался об устранении трёх аварий, но тут же предупредил о возможном низком давлении из-за регулировки системы, а затем сообщил о новых отключениях на улице Якупова, в микрорайонах Лесхоза, Тубдиспансера и в посёлке Прогресс.
Позднее администрация опубликовала обращение нового директора предприятия Лии Вагановой, которая возглавила организацию всего за несколько дней до этого — 24 июля. Она пояснила, что массовые отключения связаны с масштабными работами на улице Ленина. Специалисты проложили новый водовод, но при запуске сетей произошли прорывы, потребовавшие экстренного ремонта. Однако слова нового руководителя вряд ли смогут быстро успокоить горожан, которые уже несколько дней вынуждены жить без воды. Глава района пообещал, что подобный «бардак» больше не повторится.