Глава Бугульмы раскритиковал Водоканал за массовые отключения воды

Фаттахов не стал скрывать своего раздражения. Он отметил, что текущие проблемы связаны с запуском нового водопровода, однако, по его мнению, при более ответственном подходе со стороны руководства предприятия процесс можно было организовать гораздо быстрее и качественнее. Возмущение главы усилилось после того, как даже руководители исполкома не смогли дозвониться до дирекции «Водоканала» вечером 28 июля, чтобы узнать сроки устранения аварий. «Если бы руководство водоканала было более расторопным, внимательным и нацеленным на эффективную работу, процесс, безусловно, мог бы быть организован быстрее, качественнее, с заботой о жителях», — подчеркнул он, добавив, что уже озвучил свою позицию собственнику предприятия.