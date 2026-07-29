Политика, сказавшего, что девушкам нравятся изнасилования арестовали в Индии

Полиция индийского штата Керала возбудила уголовное дело в отношении политика Талаппила Говиндана Мохандаса, который заявлял, что некоторым девушкам нравятся изнасилования. Об этом пишет The Times of India.
Разбирательство началось из-за видео, опубликованного на YouTube-канале Мохандаса. В ролике обсуждался протест студентов, вызванный предполагаемой утечкой экзаменационных материалов. Политик в своем выступлении заявил, что студенческая акция может привести к случаям группового изнасилования. Однако он отметил, что жалобы не последуют, так как есть девушки, которым «нравится быть изнасилованными».
Кроме того, Мохандас предложил свой метод подавления протестов: ввести комендантский час и потребовать от студентов разойтись, угрожая «открыть огонь» в случае отказа. Он признал, что в таком случае возможны жертвы и серьезные травмы, но подчеркнул, что это позволит быстро взять ситуацию под контроль.
В рамках возбужденного уголовного дела Мохандаса обвиняют в распространении заявлений, способных вызвать страх и общественные беспорядки, а также в намеренной провокации массовых погромов, говорится в материале.
В начале июля в индийском городе Шри Ганганагар районная администрация и полиция провели масштабную операцию по сносу четырех гостиничных комплексов. Поводом для радикальных мер стало резонансное преступление: 13-летняя девочка подверглась групповому изнасилованию, в котором, по версии следствия, участвовали 30 мужчин.