Политика, сказавшего, что девушкам нравятся изнасилования арестовали в Индии

Разбирательство началось из-за видео, опубликованного на YouTube-канале Мохандаса. В ролике обсуждался протест студентов, вызванный предполагаемой утечкой экзаменационных материалов. Политик в своем выступлении заявил, что студенческая акция может привести к случаям группового изнасилования. Однако он отметил, что жалобы не последуют, так как есть девушки, которым «нравится быть изнасилованными».