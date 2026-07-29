На «Нижегородском кольце» прошел этап Чемпионата по супермото и минимотарду

На трассе «Нижегородское кольцо» прошел этап Чемпионата по супермото и минимотарду. Под руководством Владимира Карзаева курсанты Нижегородского центра автомотоспорта «Академия» завоевали медали всех достоинств.
В классе «Дети минимото» Артем Карзаев выиграл старт, но после падения финишировал третьим, а по итогам двух гонок завоевал бронзу. Марк Киселев, обмениваясь позициями с соперниками, приехал четвертым. Руслан Лобанов занял шестое место, четырехлетний Григорий Колосов пришел седьмым.
В классах «Юноши МиниGP» нижегородцы собрали награды всех достоинств. На более мощных мотоциклах Даниил Карзаев стал первым, Еремей Молев — вторым, на «110-х» моторах Константин Котельников был третьим, Александр Волхов — четвертым.
В самом массовом взрослом классе «Минимотард Сток» Михаил Лисин занял первое место, Егор Орлов финишировал восьмым, а дебютант Дмитрий Сетяев после падения стал 18-м, что не помешало команде взять золото. Вся тройка в командном зачете стала первой.
Нижегородский спортсмен Игорь Беляков в классе «Супермото S4» занял третье место, а Леонид Беляков в классе «Минимотард Опен» ехал вне зачета и пересек финиш первым.
Нижегородка Александра Педан, несмотря на два падения, в этом же классе стала третьей. Накануне проблема с двигателем поставила под угрозу ее участие, но московский пилот Марк Стеблин отдал девушке один из своих мотоциклов.
Нижегородский этап показал системный подход к подготовке пилотов. Курсанты Владимира Карзаева как всегда были на высоте.
Четвертый этап чемпионата России Моторинг пройдет в Москве 8−9 августа.