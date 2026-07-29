Укус может убить за минуты: Биолог предупредил о появлении ядовитых «чёрных вдов» в Москве

Как отмечает Фёдоров, в первые минуты после укуса важно действовать быстро: прижечь ранку горящей спичкой, уложить пострадавшего и дать ему много воды. Однако это лишь временные меры. Главное, по словам специалиста, — как можно скорее доставить человека в больницу. Только введение специальной сыворотки против яда каракурта способно спасти жизнь и избежать трагических последствий.