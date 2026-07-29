В Ростовской области усилили ветеринарный мониторинг за АЧС и гриппом птиц

— За первое полугодие 2026 года методом ПЦР провели свыше 24 тысяч анализов: 24 207 — у домашних свиней, 228 — у диких кабанов. По гриппу птиц в 2026 году выполнили почти 60 тысяч исследований. Методом ИФА — более 24 тысяч. Проверяли пробы из сельхозпредприятий, домашней, дикой и синантропной птицы, то есть приспособившейся жить рядом с человеком, например — голубей, воробьев, стрижей и других.