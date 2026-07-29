Создана «полноцветная» система теплового зрения на базе квантовых точек

Подобные устройства позволяют видеть окружающий мир в полной темноте, однако при этом у них есть масса недостатков. В частности, они часто обладают громоздкими размерами и требуют внешних источников питания, а также обычно выводят изображение с низким разрешением или в монохромной форме, что мешает их пользователю видеть различия в «цвете» теплового излучения, вырабатываемого разными объектами.