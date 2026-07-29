Джаред Лето заявил, что никогда не подвергал никого сексуальному насилию

Первая пострадавшая рассказала, что певец напал на нее в ванной комнате мотеля, когда ей было 17 лет. Другая женщина призналась, что в 19 лет актер угрожал ей насилием, когда они остались наедине в гостиничном номере. Всего в рамках расследования журналисты пообщались с десятью женщинами, и большинство из них рассказали о случаях насилиях впервые.