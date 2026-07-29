Джаред Лето заявил, что никогда не подвергал никого сексуальному насилию

Американский актер и музыкант Джаред Лето отверг обвинения в сексуальном насилии, которые против него выдвинули четыре девушки в документальном фильме «Джаред Лето: Темная тайна Голливуда». Об этом в среду, 30 июля, сообщил портал The Variety.
— Я никогда в жизни никого не подвергал сексуальному насилию. Эти обвинения абсолютно и категорически ложны, — заявил артист.
Это заявление впоследствии распространили его представители, передает портал.
Первая пострадавшая рассказала, что певец напал на нее в ванной комнате мотеля, когда ей было 17 лет. Другая женщина призналась, что в 19 лет актер угрожал ей насилием, когда они остались наедине в гостиничном номере. Всего в рамках расследования журналисты пообщались с десятью женщинами, и большинство из них рассказали о случаях насилиях впервые.
12 мая участница реалити-шоу «Дом-2» Елена Беркова рассказала, что в возрасте четырех-пяти лет стала жертвой сексуального насилия со стороны родственника. Женщина добавила, что вспомнила об этом после трех браков, когда впервые попала в счастливые отношения.