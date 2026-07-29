За шесть месяцев 20 эмитентов нарушили обязательства по своим облигациям

По итогам первого полугодия 2026 года 20 эмитентов допустили нарушение обязательств по 43 облигационным выпускам. Номинальный объем этих выпусков составил 13 млрд руб., крупнейшим стал технический дефолт по погашению облигаций ГУП ЖКХ РС на 3 млрд руб. При этом 9 эмитентов ушли в полноценный дефолт.