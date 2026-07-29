Обнажению нет придела: Жена Канье Уэста появилась на публике с натянутой капронкой на голое тело

Напомним, ранее на церемонии «Грэмми-2025» разгорелся скандал из-за откровенного наряда жены Канье Уэста — Бьянки Цензори. Пара прибыла на мероприятие без приглашения, а фотомодель вышла на красную дорожку в полностью прозрачном платье телесного цвета без нижнего белья, продемонстрировав обнажённую грудь. Выход пары вызвал возмущение организаторов и гостей, в то время как сам рэпер выбрал скромный чёрный костюм и тёмные очки.