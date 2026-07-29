Митрополиту Илариону разрешили вернуться в Россию ради заботы о больной матери

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ об изменении места служения и пребывания на покое митрополита Илариона (Алфеева). Вместо Бразилии архиерею определено проживание в Крестовоздвиженском Иерусалимском ставропигиальном женском монастыре в Московской области.
Решение принято в ответ на личную просьбу митрополита, которому необходимо заботиться о своей престарелой матери. В монастыре он также будет получать содержание. Действие предыдущего указа от 3 июня 2026 года, направлявшего его в Бразилию, временно приостановлено, передает сайт Московской епархии.
Митрополит Иларион, ранее служивший в Карловых Варах, два дня провел под стражей. Еще 24 мая его автомобиль остановили в Чехии по анонимному доносу и проверили багажник, где нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Сам Иларион уверял, что не знает, как вещество попало в машину.
Позже он вышел на свободу без предъявления обвинений. После возвращения в Россию митрополита Илариона патриарх Кирилл перевел его на служение в Аргентинско-Южноамериканскую епархию. «Вечерняя Москва» выясняла, чем еще известен митрополит и как наркотики могли оказаться в его машине.