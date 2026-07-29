Митрополиту Илариону разрешили вернуться в Россию ради заботы о больной матери

Митрополит Иларион, ранее служивший в Карловых Варах, два дня провел под стражей. Еще 24 мая его автомобиль остановили в Чехии по анонимному доносу и проверили багажник, где нашли «четыре небольших контейнера с веществом белого цвета». Сам Иларион уверял, что не знает, как вещество попало в машину.