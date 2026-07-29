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В Карачаево-Черкесии погиб альпинист

В Даутском ущелье Карачаево-Черкесии погиб участник зарегистрированной альпинистской группы из семи человек, сообщило региональное управление МЧС.

Источник: РБК

В Даутском ущелье Карачаево-Черкесии погиб участник зарегистрированной альпинистской группы из семи человек, сообщило региональное управление МЧС.

Несчастный случай произошел в районе пика МИФИ. Мужчина сорвался и получил травмы, несовместимые с жизнью.

К проведению работ привлекли 12 спасателей и две единицы техники. Для транспортировки тела погибшего выдвинулись спасатели.

По данным регионального управления СК, погибший турист был из Владимира.

Ранее на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тела трех иностранных альпинистов. По данным следствия, группа из семи человек начала восхождение 24 июля, однако на следующий день из-за резкого ухудшения погоды сбилась с маршрута.

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