В Карачаево-Черкесии погиб альпинист

В Даутском ущелье Карачаево-Черкесии погиб участник зарегистрированной альпинистской группы из семи человек, сообщило региональное управление МЧС.
Несчастный случай произошел в районе пика МИФИ. Мужчина сорвался и получил травмы, несовместимые с жизнью.
К проведению работ привлекли 12 спасателей и две единицы техники. Для транспортировки тела погибшего выдвинулись спасатели.
По данным регионального управления СК, погибший турист был из Владимира.
Ранее на Эльбрусе в Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тела трех иностранных альпинистов. По данным следствия, группа из семи человек начала восхождение 24 июля, однако на следующий день из-за резкого ухудшения погоды сбилась с маршрута.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».