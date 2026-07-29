37-летний артист Николаенко рассказал об общении со взрослыми женщинами

Певец Юрий Николаенко (NЮ) пообщался с журналистами и рассказал, кто же они — его фанаты. Оказалось, что у артиста складывается взаимопонимание со взрослыми женщинами, хотя сам он ещё довольно молод. Почему же так происходит, он раскрыл на видео.