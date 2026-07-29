Вдова Левкина откровенно рассказала, как к ней относились в Грузии

Маруся Левкина недавно вернулась из Грузии вместе с дочкой Никой. Там она совмещала приятное с полезным: отдыхала и болела за дочь на конкурсе. В последнее время в Сети появляется все больше разговоров о непростом отношении к русским в этой стране. С чем столкнулась сама Левкина в Грузии, она рассказала «Московскому Комсомольцу».