Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вдова Левкина откровенно рассказала, как к ней относились в Грузии

Маруся Левкина недавно вернулась из Грузии вместе с дочкой Никой. Там она совмещала приятное с полезным: отдыхала и болела за дочь на конкурсе. В последнее время в Сети появляется все больше разговоров о непростом отношении к русским в этой стране. С чем столкнулась сама Левкина в Грузии, она рассказала «Московскому Комсомольцу».

Маруся Левкина недавно вернулась из Грузии вместе с дочкой Никой. Там она совмещала приятное с полезным: отдыхала и болела за дочь на конкурсе. В последнее время в Сети появляется все больше разговоров о непростом отношении к русским в этой стране. С чем столкнулась сама Левкина в Грузии, она рассказала «Московскому Комсомольцу».