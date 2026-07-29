Госавтоинспекция опровергла слухи о проверке бумажных европротоколов

В Госавтоинспекции России опровергли информацию о том, что с 1 августа у водителей будут проверять бумажные бланки европротокола.
«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Как напомнили в ведомстве, перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки сотруднику Госавтоинспекции, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения РФ. Бумажные бланки европротокола в данный перечень не включены.
«Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается», — отмечается в сообщении.
В Госавтоинспекции также уточнили, что информация о внесении изменений размещается на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, а утвержденный нормативный правовой акт публикуется на официальном интернет-портале правовой информации.