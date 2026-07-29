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На содержание трасс в Белгородской и Орловской областях направят 377 млн рублей

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва—Харьков Федерального дорожного агентства» объявило два открытых конкурса на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Белгородской и Орловской областях. Общая начальная стоимость двух контрактов составляет 377,3 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва—Харьков Федерального дорожного агентства» объявило два открытых конкурса на содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения в Белгородской и Орловской областях. Общая начальная стоимость двух контрактов составляет 377,3 млн руб., следует из информации на портале госзакупок.

В Белгородской области на содержание дорог выделено 223,5 млн руб., протяженность участка — 210,2 км. В Орловской области контракт оценивается в 153,8 млн руб., обслуживать предстоит 375,4 км. По обоим договорам подрядчики должны будут поддерживать дороги и элементы обустройства в соответствии с нормативными требованиями, оперативно устранять дефекты содержания в установленные сроки — в частности, в течение двух часов убирать посторонние предметы с проезжей части после ДТП. Также необходимо обеспечивать безопасность движения: устанавливать ограждения, знаки и схемы объезда во время работ, следить за сохранностью имущества и немедленно информировать заказчика о нештатных ситуациях, ДТП, повреждениях и несанкционированных действиях третьих лиц на объекте.

Срок оказания услуг по обоим контрактам — с 1 сентября 2026 года по 23 июля 2027 года. Заявки принимаются до 14 августа, итоги планируется подвести 19 августа. Источник финансирования — федеральный бюджет.

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал о двух аналогичных конкурсах для содержания автомобильных дорог в Курской и Орловской областях общей начальной стоимостью 425,1 млн руб.

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