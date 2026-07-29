В Кузбассе 84-летняя пенсионерка ночевала в лесу рядом с медвежьими следами

— 25 июля около 21:30 в полицию Ижморского округа поступил сигнал о пропаже пожилой женщины. Она вместе с 88-летним братом приехала в лес за грибами и ягодами в районе села Ижморка-2. В какой-то момент мужчина потерял родственницу из виду. Самостоятельные поиски не помогли, и он обратился за помощью, — рассказали в издании.