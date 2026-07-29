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В Кузбассе 84-летняя пенсионерка ночевала в лесу рядом с медвежьими следами

84-летняя пенсионерка ушла в лес по грибы и заблудилась: она сделала себе лежанку из веток, когда недалеко бродил медведь.

Источник: Комсомольская правда

В Кузбассе полицейские нашли 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу, собирая грибы и ягоды. Ночь женщина провела в чаще, сделав себе лежанку из веток. Об этом пишет издание vse42.ru.

— 25 июля около 21:30 в полицию Ижморского округа поступил сигнал о пропаже пожилой женщины. Она вместе с 88-летним братом приехала в лес за грибами и ягодами в районе села Ижморка-2. В какой-то момент мужчина потерял родственницу из виду. Самостоятельные поиски не помогли, и он обратился за помощью, — рассказали в издании.

Полицейские организовали поиски, которые длились всю ночь. В операции участвовали сотрудники МВД, представители администрации и местные жители. Обследовали лес на машинах и квадроциклах, подавали светошумовые сигналы. Ситуацию осложняло отсутствие у женщины телефона и следы медведя, найденные в лесу.

Утром зону поиска расширили. Пенсионерку нашли в чаще в нескольких километрах от села. Она рассказала, что, поняв, что заблудилась, не стала паниковать, а соорудила лежанку из веток и переночевала.

Полицейские доставили ее к бригаде скорой помощи на окраине леса. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Родственники поблагодарили всех участников поисков.

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