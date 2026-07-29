Митрополита Илариона отправили служить в Подмосковье вместо Бразилии

Патриарх Кирилл 29 июля подписал указ, который временно приостанавливает действие предыдущего распоряжения от 3 июня о направлении митрополита на служение в бразильские храмы. Вместо этого местом его пребывания и служения определён Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье. Как пояснили в РПЦ, решение принято в ответ на личную просьбу иерарха.