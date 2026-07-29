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Митрополита Илариона отправили служить в Подмосковье вместо Бразилии

Иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион будет служить в подмосковном монастыре.

Источник: Комсомольская правда

Митрополит Иларион (Алфеев), пребывающий на покое, не поедет в Бразилию, куда был направлен ранее, а останется в России. Это связано с необходимостью заботиться о престарелой матери, сообщает пресс-служба Русской православной церкви.

Патриарх Кирилл 29 июля подписал указ, который временно приостанавливает действие предыдущего распоряжения от 3 июня о направлении митрополита на служение в бразильские храмы. Вместо этого местом его пребывания и служения определён Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье. Как пояснили в РПЦ, решение принято в ответ на личную просьбу иерарха.

Ранее KP.RU писал, что 24 мая 2026 года в Чехии полиция задержала митрополита РПЦ Илариона, обвинив его в перевозке наркотиков. Священник настаивал, что запрещённые вещества ему подбросили. МИД РФ расценил задержание как срежиссированную провокацию и потребовал немедленного освобождения митрополита.

26 мая Иларион был отпущен без предъявления обвинений, без залога и без ограничений на выезд. После освобождения он покинул Чехию, опасаясь повторения инцидента. В ночь с 29 на 30 мая митрополит вернулся в Россию.

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